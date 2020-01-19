中緬聲明重申一中 國民黨：無法苟同

中國大陸國家主席習近平日前赴緬甸訪問，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。國民黨今表示，完全無法苟同。

國民黨今聲明，國民黨黨一貫認為一個中國應指1912年成立迄今的中華民國，主權獨立，但目前的治權則僅及於台澎金馬。台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，大陸當局應務實面對，國民黨亦將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

國民黨表示，該中緬聯合聲明涉及台灣的部分，不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助；國民黨深感遺憾。國民黨目前雖然在野，但仍將堅決捍衛中華民國的主權獨立，並為國計民生戮力不懈。