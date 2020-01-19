民眾黨進軍立院納新血 黨團助理起薪30Ｋ

立法院新會期即將開始，國會第三大黨「台灣民眾黨」進入立法院，並成立黨團，近期積極尋找有經驗的助理。至於薪資部分，根據民眾黨的徵才條件，行政助理起薪3萬元，法案研究助理則是3萬5以上，且不管是行政助理，還是法案研究助理，都須有2年以上經驗為佳。

不過對於民眾黨的徵才條件，有助理直言「有點失望」，畢竟黨團助理平均月薪約38K，立委個人助理平均月薪約35K，即便是沒有經驗者，起薪通常也有30K至32K不等，若有經驗者，甚至至少還可以談到45K，感覺有「勞運女戰神」賴香伶在的民眾黨，起薪好像沒有比較好。

根據民眾黨的徵才條件，其中法案研究助理，工作內容包括法案與預算研究及提案撰寫、議題資料搜集與彙整、配合常設委員會議相關工作、質詢準備等；其徵才條件需有法律、政治、估共行政等相關學歷背景，具英文聽說讀寫能力佳、2年以上經驗佳，薪資則是3萬5起跳。

至於行政助理，其工作內容為黨團行政庶務及財務管理、接聽電話、配合主任相關事務，條件部分具2年以上經驗為佳，起薪3萬起跳。

民眾黨發言人林珍羽表示，起薪是「基本薪資」，至於實際薪資多少，就要看徵才者本身的經驗、經驗值，後續就是面試再談，相信也不會只有30K，或是35K。