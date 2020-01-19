陳佩琪感嘆柯文哲蒼老許多：看了真心疼

2020大選落幕，台北市長柯文哲的太太陳佩琪昨在臉書上忍不住再酸民進黨，指民進黨選舉時高喊的那些口號「守民主」、「護台灣」、「固主權」，大賣芒果乾，請問好處是什麼？對台灣在對岸200萬的求學、就業人口好嗎？

陳佩琪表示，就算200萬人不能代表全台灣人的利益，但對我們這些沒有雙重國籍，別無選擇，終其一生只能老死在台灣這塊土地的95%「台灣派」的人好嗎？喊喊這個，飛機、軍艦就不來了？還是喊喊這個，一旦戰爭了，美國大兵就越洋跑來護台了？說穿了，只是好到自己的選票變多而已。

陳佩琪直言，今年的選舉，謾罵、抹黑，完全不談政策的選舉過程， 相信會在歷史上留下紀錄的，現在選舉結束了， 是該回歸正題來討論的時候了。

陳佩琪表示，今天會發出這種感概，是前幾天幕僚遠從東歐傳來柯文哲在外地訪問的相片，看了真是心疼，他的外貌和身形蒼老許多，這幾年他的辛苦和承受的壓力之重，真是無法言喻。

陳佩琪說，柯說要參選2024，或許吧，醫生都會感慨人生苦短，勸人別蹉跎時光，什麼事想做就做，但看著他現在的身影，再回想過去，真想越洋跟他說政治這條路「心存善念，盡力就好」，台灣的政治路難行，跟這些人鬥，永遠是輸家。