中正紀念堂轉型、禁購清單 行政院繼續衝？

行政院長蘇貞昌與內閣團隊都獲慰留，也宣示要繼續衝，接下來曾在去年表定推出，卻未端上檯面的政策備受關注，包含禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單只聞樓梯響，中正紀念堂轉型方案也退回文化部許久。

轉型正義名列蔡總統改革項目之一，但中正紀念堂的轉型方案遲遲沒有出爐，原先政委林萬億表明最快去年6月會對外說明方案，設定上也是沒有拆除，只有轉型，可至今7個多月過去，仍是在蒐集各方意見。林萬億受訪指出，中正紀念堂轉型方案草案有些資料不夠完整，因此仍在請文化部重新調整，並沒有設定預定送院的期程。

另外，主導轉型正義的促轉會2年任務即將在5月到期，是否報請行政院延長，以及是否獲准也是關注焦點。

危害國安的公務禁購清單時間拉得更長，去年4月行政院就宣布「危害國家資安產品限制原則」，但配套清單遲遲未出爐。行政院曾表示，這是資安處為了更細膩不要落入反中批評，因此在做資料與文字清點，也一度拋出各國都仍在評估中。

但據了解，實際原因就是卡在美中貿易戰，知情人士表示，清單出爐與否仍在與業者溝通之外，另外則是美中兩國貿易戰雖看似和緩，仍有變數待觀察。

而蘇內閣剛上任時曾大張旗鼓推動中央地方協調會報，由政委認領縣市協助推動各部會與地方各政策推動事宜，不過實施至今，僅有兼任工程會主委的政委吳澤成不定期拋出協調案件的進度。