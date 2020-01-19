郭台銘選國民黨主席?郭辦:國民黨內部鬥爭下的空穴來風

國民黨主席將在3月7日補選，近日再傳出黨內有中央委員連署，希望讓鴻海創辦人郭台銘回黨參選黨主席。永齡基金會執行長劉宥彤今早再度澄清，認為這是國民黨內部鬥爭下的空穴來風，不是實際狀況。

郭台銘辦公室昨日發出聲明，從未聽聞有國民黨人士要郭台銘回國民黨選黨主席一事，無從表達意見。國民黨面對具大挑戰，不回應任何空穴來風之事，避免給國民黨的選後重整添亂。

劉宥彤上訪時也重申，這是空穴來風的消息，沒有聽說這樣的傳聞，國民黨現在面臨整合的挑戰，這時候最重要是整合黨內意見，希望不要牽扯到郭台銘。劉宥彤指出，郭台銘在年節還可能再出國一趟，目前正在準備出國的事情，郭台銘出國都不只是單純出去旅行，還會規畫拜訪朋友或處理其他事項，郭台銘現在正忙著出國的事，沒有時間顧慮其他事情。

記者追問，郭台銘去年底被問到會不會回國民黨時表示，等1月11日選後再說，給人諸多聯想，是否對國民黨還有情感。劉宥彤說，如果談情感，感情不是說斷就斷，但對於參選黨主席，坦白說真的沒有任何考慮，昨日郭辦也已經發出聲明了。目前有這種聲音傳出，她比較傾向是國民黨內部權利鬥爭下的空穴來風，也可能是想要試探其他競爭者，應該不是實際狀況。

如果國民黨新任黨主席在黨改造過程，希望郭台銘幫忙？劉表示，郭台銘一直基於為中華民國立場，不管是選前表態希望不要一黨獨大，或是他曾說過無法支持蔡英文總統，都是顧慮中華民國發展，只要能夠為中華民國好，對各黨各派提供協助，他都樂意，不只是針對國民黨。

對於台北市長柯文哲笑國民黨內很多人想接黨主席，卻「夭鬼假細禮（台語，意指惺惺作態）」，劉宥彤說，國民黨選舉結果不如理想，現在會有很多震盪過程，過程中可能很多人有意願，但同時也要去思考，今後需要承擔的政治後作力，這些都留給國民黨內部自己去考慮，現在外面講什麼，對國民黨影響不大。