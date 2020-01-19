韓國瑜指政治太熱 蘇貞昌：政治是眾人之事

高雄市長韓國瑜昨直播指出，政治議題太熱對台灣不是好事，行政院長蘇貞昌今受訪指出，政治就是眾人的事，任何人都不能低估、輕忽人民的意見。

韓國瑜昨指出，人在一生之中，最珍貴的就是家人之間的相親相愛，尤其過年到了，如果政治上意見不一樣，可以試試看暫時不要討論政治，可以談家庭成員的學業、工作、健康。「我覺得政治太熱並不是一件好事，應該讓經濟、教育熱起來。」