蘇巧慧選新北市長？ 蘇貞昌：做好才有期待跟未來

行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長失利，蘇的女兒、立委蘇巧慧則在2020大選再度連任，外界認為蘇巧慧備受民眾期待，參選2020新北市長，蘇貞昌則說，只有在自己崗位上努力做好，人民才會有期待，政治人物才會有將來。

蘇貞昌表示，蘇巧慧還很年輕，這次的選舉因為他擔任行政院長這麼重的工作，以致於她的總部成立，他都只到一次，也沒辦法幫她站吉普車、站街頭，都是靠她自己努力，還有很多人給她幫忙。