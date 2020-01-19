府秘書長將卸職休養？ 蘇貞昌：陳菊身體很好

外傳總統府秘書長陳菊將卸職休養，由立法院長蘇嘉全接任，行政院長蘇貞昌今受訪指出，總統新的任期就要展開，當然會有新人事布局，有些構想總統會告訴他，但他不能透露，而他要跟大家報告的是，陳菊秘書長身體很好。

另外，有沒有可能在520前後內閣改組，蘇貞昌則說，蔡總統得到最高民意的支持，也特別要他繼續帶領行政團隊，他知道越高的選票就是越重的責任，所以要更加努力接地氣，政策、人事都是隨時檢討，他就是要把它做好。 外傳總統府秘書長陳菊將卸職休養，由立法院長蘇嘉全接任，行政院長蘇貞昌今受訪指出，他要跟大家報告的是，陳菊秘書長身體很好。記者王敏旭／攝影 分享 facebook