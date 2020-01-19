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武漢肺炎擴散 中國深圳、上海傳出疑似病例

力抗習近平 蘇貞昌：只要爭氣就不會被放棄

2020-01-19 11:14聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

大陸國家主席習近平昨天赴緬甸訪問，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。行政院院長蘇貞昌說，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

蘇貞昌今上午受訪指出，這一次台灣人民用選票再一次向世界證明台灣人民不接受一國兩制，堅持民主自由，現在網路發達透明的時代，全世界都看到台灣人民愛好民主自由、守護主權，同時也見到台灣的美好

另外蔡英文總統順利連任，將會面對美豬、美牛的問題，是否造成政府的壓力？蘇貞昌則說，現在沒有這個問題。

「中緬聯合聲明」中明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，行政院...
「中緬聯合聲明」中明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，行政院長蘇貞昌說，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。記者王敏旭／攝影
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蘇貞昌行政院緬甸

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