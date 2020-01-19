力抗習近平 蘇貞昌：只要爭氣就不會被放棄

大陸國家主席習近平昨天赴緬甸訪問，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。行政院院長蘇貞昌說，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

蘇貞昌今上午受訪指出，這一次台灣人民用選票再一次向世界證明台灣人民不接受一國兩制，堅持民主自由，現在網路發達透明的時代，全世界都看到台灣人民愛好民主自由、守護主權，同時也見到台灣的美好