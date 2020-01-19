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民眾黨訂家規不合格就剔除 柯文哲：只是最低標準

2020-01-19 09:35聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

民眾黨成功進入國會，僅管是不關鍵少數，不過民眾黨昨已定下「家規」，不適任將被剔除。對此，目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，我們立委還是要有評鑑制度，且這個還是最低標準。

民眾黨不分區立委有三項規定決定適不適任：一是連續兩個會期遭公督盟評鑑為觀察名單，二是重大人事案違反黨團決議，三是重大法案若違反黨團的決議三次，「就是不適格，將被剔除」。

柯文哲說，公督盟說，一般來講，只要立法院開會都有去，出席率達到一定標準，有提案、有質詢，大概都會及格，不過我們還是要建立制度，只是在還沒有建立自己制度之前，就是先用市面上用的。他也再三強調，我們那個標準還是蠻低的，一段時間後再把標準提高。

目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，我們立委還是要有評鑑制度，且這...
目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，我們立委還是要有評鑑制度，且這個還是最低標準。圖／北市府提供
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民眾黨公督盟柯文哲

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