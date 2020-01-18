黨內擁郭台銘返黨選主席？郭辦：空穴來風之事

傳國民黨內有中央委員連署要讓去年9月中主動退黨的鴻海創辦人郭台銘回黨參選黨主席，郭辦回應從未聽説此事。 聯合報系資料照片／記者魏翊庭攝影 分享 facebook

國民黨主席3月7日補選，近日再傳出黨內有中央委員連署要讓去年9月中主動退黨的鴻海創辦人郭台銘回黨參選黨主席。郭辦回應，從未聽説此事，無從表達意見；認為國民黨面對具大挑戰，不回應任何空穴來風之事，避免給國民黨的選後重整添亂。

依據國民黨內相關規定，自行退黨者必須於兩年後才得以在完成附加條件下申請回復黨籍，而黨務機關則可對申請回覆做審批；而依黨主席選舉辦法規定，要參選黨主席必須曾任中央評議委員或中央委員，郭台銘都不具相關資格。