凍結黨產案敗訴 國民黨要再上訴

國民黨對黨產會的官司再度敗訴！因不服黨產會凍結永豐銀的8億多現金和支票，國民黨於2016年提起行政訴訟請求撤銷，16日高等行政法院宣判國民黨敗訴。合議庭表示，黨產會凍結的行為沒有違憲，處分前也有給予國民黨陳述意見的機會。但國民黨指出，黨產會凍結處分明顯有違法瑕疵，將繼續提出上訴。

合議庭：不須釋憲

在黨產條例公布後隔天，國民黨提領在永豐銀行帳戶內的5.2億元，並拆成10張支票，此舉遭黨產會認為要處分名下財產，因此緊急凍結帳戶，國民黨帳戶內3.6億元及4億6800萬元支票共8億多元遂被凍結。

合議庭指出，審查原處分所應適用的黨產條例相關規定，認為尚無違反憲法信賴保護原則、法律不溯及既往原則、禁止個案性立法、法明確性原則、平等原則、比例原則與權力分立原則的確信，無須裁定停止訴訟，也無須聲請司法院大法官解釋。

合議庭強調，黨產會作成原處分的確有經委員會決議，且處分前也有給予國民黨陳述意見的機會，並沒有侵害國民黨的聽審權，已符合正當行政程序。再者，帳戶內的存款餘額，並不是黨費等一般收入，應依法推定為不當取得的財產，並禁止處分。

國民黨擬上訴

在判決出爐後，國民黨隨即發布聲明稿表示，黨產會未經調查，罔顧國民黨是將其中兌現支票5200萬元，全數作為當年8月全體員工薪資的事實，且永豐銀行帳戶中有該黨105年1月至9月黨費收入2.2億元，即以國民黨有脫產疑慮，執意作成相同處分。

國民黨指出，黨產會在105年11月7日上午8點30分召開臨時委員會，該會議於同日上午9點9分才結束，但凍結處分的書面文件竟於8點50分即已傳真送達臺灣銀行及永豐銀行，他們想調查該次會議是否在足額委員出席情況下作成的會議，黨產會竟稱已無會議錄音。

近年來國民黨針對黨產會提出「停止執行」或「撤銷」處分的行政訴訟，多以敗訴收場，包括中投、欣裕台、救國團和婦聯會被認定為國民黨的「附隨組織」。然而，黨產會追徵「國民黨以轉帳撥用等方式取得國有房屋」等案，國民黨提出的「停止執行」訴訟，曾獲得勝訴。

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