韓國瑜快閃直播：政治太熱不是好事 經濟教育要熱起來

高雄市長韓國瑜今天傍晚5點快閃直播6分多鐘，向大家拜早年，金鼠年闔府平安幸福。他表示，快過年了，家庭成員各有政治意見者，先不要討論政治，政治議題太熱對台灣不是好事；他也向支持者表示自己意志堅定，會好好推動市政工作，絕不鬆懈。

韓國瑜表示，銷假上班之後，做了許多拜訪，包括春安演習、勞君、還有看了一些身心障礙弱勢族群，也陪了一些獨居老人圍爐，特別感謝一萬多民守望相助的熱心人士。因為警察力量不夠，光靠警察力量是不夠的，感謝他們共同維護社區安全。

這次總統大選之後，韓國瑜臉書湧進許多打氣訊息。他表示，謝謝各位朋友的關切，很多好朋友投完票後透哭流涕、睡不著覺，有的食不下嚥，他也收到很多關心電話。有些家庭的長輩和年輕人，因為支持不同的總統候選人，吵起架來，他要感謝大家對於國瑜的關心和支持，並感謝很多華僑和台商踴躍回來投票，雖然失望而回，但希望大家回到工作崗位上後，還是維持平穩的心情做好自己的工作。

韓國瑜說，選舉世代與世代意見的衝突性很大，但他要拜託每一個人、每一個家庭，一定要和睦的相處，相親相愛。人在一生之中，最珍貴的就是家人之間的相親相愛，尤其過年到了，如果政治上意見不一樣，可以試試看暫時不要討論政治，可以談家庭成員的學業、工作、健康。「我覺得政治太熱並不是一件好事，應該讓經濟、教育熱起來。」台灣應該回歸一個祥和的社會，政治的議題太熱了對台灣不是一件好事。希望大家過個好年，過完年之後大家重新衝，為台灣的經濟打拚！

韓國瑜也介紹今年高雄燈會藝術節非常棒，觀光局節會結合各界資源投入燈會，主題「快樂的出航」象徵高雄一股向上的力量。燈會藝術節將設置七個燈區，有宗教、有企業、有藝術等，非常有看頭。另外請了兩位藝術家用高雄廢棄的塑膠料，以藝術手法呈現了「愛之鯨」，化腐朽為神奇，歡迎海內外和市民朋友來參觀燈會，保證讓大家驚豔。