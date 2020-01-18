郭台銘2024仍不缺席？郭幕僚：不等於一定選總統到底

曾表態2024總統大選不缺席的鴻海創辦人郭台銘，後續動向受關注。圖為郭台銘11日偕同夫人曾馨瑩前往東門國小投票。 報系資料照／記者魏莨伊攝影 分享 facebook

2020大選郭家軍幾乎全軍覆沒，曾表態2024總統大選不缺席的鴻海創辦人郭台銘，後續動向受關注。郭幕僚表示，郭對選舉結果得失心不重，想為國服務的心沒有改變，只是方法要調整，且郭說不缺席不等於就是一定要參選總統到底。

郭台銘幕僚分析，現在台灣每兩年就有一次選舉，2024的選戰布局，要先看2022的選舉結果，期間還會遇到像是ECFA到期、中美貿易戰等重大事件影響，每兩年都有重大變化，很難現在就用自己單純想像的角度去設定4年後要做什麼。

郭台銘幕僚說，郭台銘未來推動社會改造重心將先回到智庫、學校籌辦，希望能跨政治光譜，為國培養更多跨政經跨領域能力具潛力的種子，創建一個平台、實驗場，超越黨派的人都可以來，如果成功，未來政治上也會有施力空間。

郭台銘幕僚表示，郭台銘一直認為「政治要改變，要從教育著手」，希望把全世界的工作機會帶入台灣，並讓台灣的人才與世界交流，各黨派各國都來人才，這也是郭台銘不組黨的原因。

郭台銘幕僚說，郭不是傳統的政治人物，做什麼都不是為了名利，參與政治只是希望台灣好，為了國家需要，希望這塊土地能得到基本的改變，之後也會會繼續秉持心中的價值，促成政治為經濟服務的目的。

對於這次選舉幾乎全軍覆沒，郭台銘幕僚表示，布局當然要有新的思考，也體認第三勢力概念對於台灣民眾過於抽象，但郭是要做就要做別人做不到的事情，「不認輸就是一個開始」。