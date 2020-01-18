馬英九陪獨居老人圍爐 自嘲是「資淺老人」

新北先嗇宮等團體今天在萬華凱達大飯店為三重區獨居老人辦歲末圍爐，前總統馬英九出席致意，並為部分老人披掛圍巾。馬英九自嘲已是「資淺老人」，照顧長輩等於照顧自己的未來；並讚許先嗇宮董事長李乾龍和慈暉志工隊17年來為老人的付出。

多年來國民黨前主席吳敦義都參加三重獨居老人圍爐宴，前3年也都有到，但今年卻缺席；新北市長侯友宜前幾年也都到場，但今天他到八里視察公園落成，由副市長謝政達代表出席。

圍爐前，慈暉志工陪伴獨居老人遊林安泰古厝。圍爐活動由歐陽慧珍舞蹈團開場，格致高中學生帶來扯鈴及弦樂重奏，學生們省下零用錢，湊成多個2百元紅包，致贈給獨居老人；三重福隆宮也致贈每人5百元紅包。

馬英九說，三重公私合作照顧老人，一年365天風雨無阻為100多名獨居老人送餐。李乾龍為前三重市長，即使卸任依然以先嗇宮董事長名義持續關懷，每年辦出遊和圍爐活動，令人欽佩。