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陳柏惟點名最想「電」林佳龍 林佳龍：好膽麥走

2020-01-18 16:25聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台灣基進台中立委當選人陳柏惟日前接受廣播專訪，表示當立委後最想電的是交通部長林佳龍。對此，林佳龍今天表示，建議陳柏惟寒假要做功課，「他竟然說要電我，好膽麥走！」

陳柏惟日前接受周玉蔻廣播專訪，提到當立委第一個最想「電」的部會首長是林佳龍，陳說，他第一會想與交通部長林佳龍溝通，但不是要「電」誰，而是「討論」，「又不是皮卡丘，整天電人。」

林佳龍今天到國道3號清水服務區參加台日高速公路「清水服務區」締盟活動，被問到遭陳柏惟點名；林佳龍說，陳柏惟有參考他過去很多交通建設政見及政策，到時他也會做球給陳，但立法院交通委員會臥虎藏龍，各黨菁英齊聚一堂，問政精彩，大家就事論事，建議陳寒假要做功課，「好膽麥走」，以政策來辨證，這也是選民最期待看到的，期待他與陳柏惟的對話可以帶動交通建設發展，大家各自扮演好角色。

至於陸客限縮來台，林佳龍表示，選舉後應回到正常軌道，雙方容有不同主張，觀光可以帶動人民交流互惠，對彼此是好的事情。交通部之前提出交通政策白皮書，對增加國際觀光客與擴大國內旅遊已有對策，陸客過去多年來已降低比率，從4成1降到2成5，期待維持基本人數，不過也會開拓國際觀光客及提升國內旅遊，因應陸客減少的對策。

針對國旅補助措施，林佳龍說，一併在檢討當中，去年對岸企圖影響選舉的政治操作，政府基於國家立場及觀光業利益，必然會有一些對策，也顯示對策有產生效益，所以觀光客不減反增，至於未來如何協助觀光業發展，會著重提升觀光品質，補助只是方法之一，其他包括獎勵投資、解決紓困問題及提升相關觀光亮點等，會加強體質的轉變與改善。

交通部長林佳龍今天到國道3號清水服務區參加台日高速公路「清水服務區」締盟活動。記...
交通部長林佳龍今天到國道3號清水服務區參加台日高速公路「清水服務區」締盟活動。記者余采瀅／攝影
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林佳龍陳柏惟陸客

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