剝削外籍漁工案7人判刑 監院肯定司法機關維護人權

2016年5月，高雄地檢署指揮百餘名警力，破獲共計81名外籍漁工遭非法限制行動自由的非法拘禁案，高雄地方法院於去年底審理完畢，判處涉案7人10月至1年6月不等的有期徒刑。對此，曾調查過此案的監察委員王美玉今天表示，肯定司法機關打擊人口販運、維護外籍漁工人權決心。

王美玉表示，2018年調查該案時發現，外籍漁工不但行動自由遭非法限制，居住最擁擠空間僅0.49坪，連受刑人的0.7坪都不到，更有不當剋扣薪資、工時過長、毆打、扣押護照、禁止對外通訊等情形；因此糾正農委會及所屬漁業署、高雄市政府及該府海洋局，並要求議處相關失職人員。王美玉說，高雄地檢署的起訴及高雄地方法院審理，顯示政府維護外籍漁工人權的決心。

王美玉指出，雖然在2017年已實施「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，明文規範，外籍漁工如採岸上安置者，應檢附安置計畫書，送漁船進港所在之地方政府備查，但至今並無雇主為漁工申請岸上安置，外籍漁工均採原船安置；於是才會發生去年10月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成船上安置的6名外籍漁工不幸身亡，「顯然相關管理機制對外籍漁工的安置處所及人身安全，仍有持續努力改善的空間」。

王美玉表示，近年來台灣基層勞力缺乏，須仰賴大量外籍移工，但外籍漁工遭虐及涉犯人口販運案件也層出不窮。王呼籲，各界應重視外籍漁工的人權，維護外籍漁工的安置處所安全外，營造友善環境，促成勞資雙贏。