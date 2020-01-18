吳釗燮訪宏都拉斯晉見總統 強化兩國邦誼

外交部長吳釗燮16、17日訪問中美洲友邦宏都拉斯，期間晉見宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）並會晤外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）。宏方重申兩國邦誼堅實，也將繼續深化雙邊合作，造福雙方人民。

吳釗燮擔任總統特使出訪中南美洲友邦，繼15日結束在瓜地馬拉參加新任總統賈麥岱(Alejandro Eduardo Giammattei)及副總統卡斯提佑(Guillermo Castillo)就職典禮後，16日起展開在宏都拉斯為期兩天的訪問行程。訪問期間，吳釗燮晉見總統葉南德茲，並會晤羅薩雷斯，展開雙邊會談；也在宏方舉辦的歡迎午宴中，與宏國政要晤敘交流，增進雙方友好互動關係。

葉南德茲及羅薩雷斯在雙邊會晤中，重申兩國邦誼堅實的立場；吳釗燮轉致蔡英文總統對葉南德茲的問候，並感謝宏國政府支持台灣參與國際組織；也針對兩國雙邊合作計畫、經貿投資，以及結合美國等理念相近國家共同推動在中美洲友邦的合作等議題，雙方交換意見。