親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟監委辭職
罷韓投票將成案
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

學測國寫／考生：高中生都在念書 難感受「靜夜情懷」

特勤吳彥祖公開私人帳號 特勤中心決定讓他改做外圍任務

吳釗燮訪宏都拉斯晉見總統 強化兩國邦誼

2020-01-18 15:37聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

外交部吳釗燮16、17日訪問中美洲友邦宏都拉斯，期間晉見宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）並會晤外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）。宏方重申兩國邦誼堅實，也將繼續深化雙邊合作，造福雙方人民。

吳釗燮擔任總統特使出訪中南美洲友邦，繼15日結束在瓜地馬拉參加新任總統賈麥岱(Alejandro Eduardo Giammattei)及副總統卡斯提佑(Guillermo Castillo)就職典禮後，16日起展開在宏都拉斯為期兩天的訪問行程。訪問期間，吳釗燮晉見總統葉南德茲，並會晤羅薩雷斯，展開雙邊會談；也在宏方舉辦的歡迎午宴中，與宏國政要晤敘交流，增進雙方友好互動關係。

葉南德茲及羅薩雷斯在雙邊會晤中，重申兩國邦誼堅實的立場；吳釗燮轉致蔡英文總統對葉南德茲的問候，並感謝宏國政府支持台灣參與國際組織；也針對兩國雙邊合作計畫、經貿投資，以及結合美國等理念相近國家共同推動在中美洲友邦的合作等議題，雙方交換意見。

外交部表示，吳釗燮此行展現台灣珍視與宏都拉斯的邦誼，傳達政府樂願協助宏國進行各項有助民生福祉計畫，進一步深化雙方合作關係。

吳釗燮部長（左）晉見宏國總統葉南德茲（右）。 圖／外交部提供
吳釗燮部長（左）晉見宏國總統葉南德茲（右）。 圖／外交部提供
分享

吳釗燮宏都拉斯外交部

延伸閱讀

吳釗燮晉見宏都拉斯總統 宏方重申邦誼堅實

台美瓜宏四方會談 吳釗燮：聚焦促進區域合作

吳釗燮擔任總統特使 出席瓜地馬拉總統就職典禮

瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

特勤吳彥祖公開私人帳號 特勤中心決定讓他改做外圍任務

2020-01-18 14:38

下一步去哪？吳怡農：家在台北市我不會走

2020-01-18 14:08

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

2020-01-18 13:45

陳柏惟點名最想較量 林佳龍：好膽麥走

2020-01-18 14:24

新國會結合兩小黨 民進黨人士：難

2020-01-18 13:06

國民黨團：與民眾黨有合作空間

2020-01-18 13:01

吳怡農謝票人氣爆表 現場宛如偶像見面會

2020-01-18 12:58

傳府院人事異動「游錫堃將掌立法院」 總統府：憑空杜撰

2020-01-18 12:52

吳釗燮晉見宏都拉斯總統 宏方重申邦誼堅實

2020-01-18 12:33

特勤吳彥祖露齒笑了…網友笑稱：因為在何庭歡旁邊

2020-01-18 11:32

民進黨國會過半 民眾黨、時力都盼要尊重小黨

2020-01-18 11:27

新仇加舊恨 新國會民進黨難與小黨同陣線

2020-01-18 11:25

新國會在野合作 國民黨點出三面向與柯文哲有空間

2020-01-18 11:25

蘇嘉全將接府秘書長？蘇貞昌：他是好人才

2020-01-18 10:56

民眾黨是國民黨的直接挑戰？柯文哲：國民黨加油啊

2020-01-18 10:21

劉仕傑請辭致歉 戴季全憂：匿名者撥弄、破壞民主自由

2020-01-18 10:21

逐字稿粉專被下架？柯文哲：台灣社會常發生奇怪的事

2020-01-18 10:16

蔡壁如得罪人？柯文哲：這是新聞嗎？

2020-01-18 10:07

柯文哲轟美國智庫學者葛來儀 愈來愈像綠營側翼

2020-01-18 10:01

蔡英文慰留陳師孟 孫大千：同意陳水扁清白無辜？

2020-01-18 08:18

美台人民關係 AIT：不能只吃老本

2020-01-18 00:15

世盟慶祝自由日 曾永權：台灣當前人民自由受侵蝕

2020-01-18 00:07

曾評估韓國瑜模式選總統？妻爆這理由讓柯文哲確定不選

2020-01-17 23:39

新北新科立委／第四選區 吳秉叡：環狀線轉機捷可預辦登機

2020-01-17 23:39

新北新科立委／第三選區 余天： 解決三重內外交通問題

2020-01-17 23:35

北市新科立委／四選區 高嘉瑜：努力2捷運線核定

2020-01-17 23:16

北市新科立委／三選區 蔣萬安：首要推長照安排假

2020-01-17 23:13

大選完美豬核食會進來嗎？ 黃暐瀚：會，時間問題罷了

2020-01-17 20:09

韓國瑜給家長和年輕人心內話：停止撕裂從關心家人開始

2020-01-17 19:41

陳柏惟PK謝龍介誰是「台語之神」？ 陳柏惟：攏好

2020-01-17 19:29

總統選舉補助款正式公告 民進黨2.45億、國民黨1.65億

2020-01-17 18:46

涉賄選？民進黨原民部澄清：一非黨員一未涉違法

2020-01-17 18:32

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮嗎？

2020-01-17 18:06

影／民進黨感恩餐會 蔡英文：感謝年輕人為黨帶來活力

2020-01-17 17:57

吳敦義回南投故鄉訪友 莊秋安建議放下、計畫退休生活

2020-01-17 16:59

前外交官評論外交部丟飯碗？網：慶幸民眾黨沒推他出來

2020-01-17 16:32

影／赴立院開會挨轟「作秀」 蔡壁如：我想他不是故意的

2020-01-17 15:35

網傳她是伍澤元的女兒？伍麗華：和伍澤元沒有親戚關係

2020-01-17 15:20

立院協商總預算案 論辯國營董總高齡禁令無共識

2020-01-17 14:59
看更多

熱門文章

韓粉喊罷免抗韓戰將反制？陳柏惟：如果理由講得通尊重

2020-01-17 16:42

陳師孟月底走人 為何拒慰留…因為那句話

2020-01-18 00:03

曾評估韓國瑜模式選總統？妻爆這理由讓柯文哲確定不選

2020-01-17 23:39

罷韓第一階段達標 中選會：2萬8560份提議書合格

2020-01-17 20:00

柯文哲轟美國智庫學者葛來儀 愈來愈像綠營側翼

2020-01-18 10:01

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

2020-01-18 11:54

青年部主任反統一 組發會前主委張雅屏：請離開國民黨

2020-01-18 01:38

韓國瑜給家長和年輕人心內話：停止撕裂從關心家人開始

2020-01-17 19:41

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

2020-01-17 18:06

影／陳曉明將接任國防部常次 軍方將級人事搬風

2020-01-17 16:35

特勤吳彥祖公開私人帳號 特勤中心決定讓他改做外圍任務

2020-01-18 14:38

影／黑鷹罹難侍從官黃聖航告別式 備極哀榮

2020-01-18 11:16

特勤吳彥祖露齒笑了…網友笑稱：因為在何庭歡旁邊

2020-01-18 11:32

不接受慰留 陳師孟監院辦公室已開始打包

2020-01-17 17:18

李正皓、劉宥彤都挺韓國瑜選主席 網：橘子反串韓粉？

2020-01-17 19:47

【即時短評】「陳師孟之亂」還有續集？

2020-01-17 23:10

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

2020-01-18 13:45

中研院公布陳慶士學倫案懲處 十年內不得申請合作計畫

2020-01-17 16:39

前外交官評論外交部丟飯碗？網：慶幸民眾黨沒推他出來

2020-01-17 16:32

兩岸決策核心人士喊話 「陸釋善意蔡會接」

2020-01-18 00:40

若真要「罷韓」經費從哪來？蘇貞昌：政府會妥善因應

2020-01-18 10:28

國民黨考慮檢討兩岸路線 美學者：明智之舉

2020-01-18 05:51

大選完美豬核食會進來嗎？ 黃暐瀚：會，時間問題罷了

2020-01-17 20:09

影／有望成國民黨下任主席？ 侯友宜答案讓大家失望了

2020-01-17 17:11

母校推特賀電 蔡總統回應了

2020-01-17 23:41

辭國民黨新北市主委 李乾龍批輔選過程黨中央荒腔走板

2020-01-17 17:07

九二共識已經走調？ 馬英九：大陸要負相當責任

2020-01-18 13:36

吳怡農謝票人氣爆表 現場宛如偶像見面會

2020-01-18 12:58

影／罷韓投票要花8千萬 尹立：不能用財政理由來卡憲政

2020-01-17 17:16

罷韓進入第二階段連署 韓國瑜：尊重民意

2020-01-18 00:21

吳敦義回南投故鄉訪友 莊秋安建議放下、計畫退休生活

2020-01-17 16:59

「WeCare高雄」尹立：春節期間設「罷韓總部」展開連署

2020-01-18 11:37

蔡英文慰留陳師孟 孫大千：同意陳水扁清白無辜？

2020-01-18 08:18

逐字稿粉專被下架？柯文哲：台灣社會常發生奇怪的事

2020-01-18 10:16

傳府院人事異動「游錫堃將掌立法院」 總統府：憑空杜撰

2020-01-18 12:52

涉賄選？民進黨原民部澄清：一非黨員一未涉違法

2020-01-17 18:32

冷眼集／司法公敵…陳師孟之亂 爭議起始 爭議收場

2020-01-18 00:14

影／檢討九二共識 藍議員見馬指黨「懶惰」忽略天然獨

2020-01-17 16:35

民眾黨是國民黨的直接挑戰？柯文哲：國民黨加油啊

2020-01-18 10:21

觀察站／無默契諒解 兩岸怎避免重拳對撞？

2020-01-18 00:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top