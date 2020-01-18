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為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

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下一步去哪？吳怡農：家在台北市我不會走

2020-01-18 14:08聯合報 記者楊正海／台北即時報導

立委選舉結束，台北市第三選區中山、北松山「雙帥對決」，勝負出爐，民進黨候選人吳怡農雖然輸給國民黨人氣立委蔣萬安，但吳怡農上午在北市謙和市場的謝票最終回，發送限量400分小英春聯和200分小英紅包袋，現場排隊人潮排隊長達300公尺，人氣有如偶像明星的見面會。

民進黨立委候選人吳怡農，上午在北市謙和市場的進行「最終回」謝票。記者楊正海／攝影
民進黨立委候選人吳怡農，上午在北市謙和市場的進行「最終回」謝票。記者楊正海／攝影
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外界點名吳怡農是可能是2022參選台北市長的人選之一，吳怡農受訪時，媒體問他下一步會往哪裡走？吳怡農說，其實他半小時前才謝完票，下一步真的還在思考中，決定有了方向，一定很會跟大家報告。

媒體追問，未來會在台北市嗎？吳怡農說，他的家就在台北市，他哪裡都不會去，都不會走，所以就會待在他的家。不管接下來在哪一個崗位，從事什麼樣的工作，有什麼樣的角色，對家園的政策，他的堅持不會變。

媒體另問，下一分工作有可能會是在北市府嗎？吳怡農說，他真的剛剛才謝完票，一個禮拜前才落選，所以真的也沒有資格去談太遠的事情。5個月前他還不知道會在哪裡選舉，所以現在談幾年後的事情，都是有點過早，但是他們的堅持，對改善家園的理想，一直沒有中斷，「壯闊台灣」不是因為選舉才生出的口號，也不會因為選舉結束而結束。

媒體也追問，會不會希望對手蔣萬安委員會做好做滿４年？吳怡農說，蔣萬安現在是他的立法委員了，他住在第三選區，對蔣萬安和對所有民意代表的期待都一樣，就是做好民意代表的工作。至於會希望他已在地方深耕？他對蔣萬安不敢有任何指導，尊重他的安排和規畫。

吳怡農說，他跟蔣萬安其實選舉前就認識了，說不上是朋友但有彼此的電話，有什麼事情，相信都會相互聯絡，不是問題。

至於若沒有被延攬入閣，未來下一步可能怎樣打算？吳怡農說，目前為止，他沒有跟任何一個人討論下一分工作。現在討論的是，他們接下來怎麼繼續推動之前想要做的事情，過去4個月，所有的工作方向，都是從立法院、一個立法委員的角色要推動的工作，但現在最重要的任務是想想看，如何在立法院外持續實現這些計畫。

吳怡農北市

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