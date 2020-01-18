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為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

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為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

2020-01-18 13:45聯合新聞網 綜合報導

2020總統暨立委選舉結果底定，民進黨吳怡農雖然落選卻仍高居人氣榜，選後一周他每天投入謝票行程，感謝支持他的選民，12日他在車隊上向民眾鞠躬謝票，一位阿伯拿東西給他簽名後，站在一旁激動落淚，吳怡農跳下車擁抱致意，這段畫面被支持者大讚感動，阿伯之後受訪表示他看到吳怡農敗選真的很難過。

吳怡農謝票遇支持者，雙方擁抱致意。圖擷自臉書專頁【壯闊台灣 吳怡農】
吳怡農謝票遇支持者，雙方擁抱致意。圖擷自臉書專頁【壯闊台灣 吳怡農】
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台北市立委第三選區「雙帥之爭」落幕，國民黨蔣萬安順利連任，擊敗民進黨吳怡農。12日吳怡農進行車隊謝票，聚集許多支持者喊「加油」，他也在車上頻頻以90度鞠躬謝票，「讓你們失望了，對不起是我努力不夠，謝謝大家支持」。

過程中有一名帶帽子的阿伯抱著一箱東西，衝到車前希望讓吳怡農簽名，吳怡農喊了聲「等一下」讓車隊暫停，吳簽名後還送了紀念品並握手感謝。之後阿伯退到路旁但沒有離去，看到吳怡農受到民眾簇擁打氣，阿伯也對他手指比讚，吳怡農回應「大哥，謝謝你喔」，之後吳怡農發現阿伯似乎低頭落淚，吳便跳下車子和阿伯擁抱致意，這一幕讓旁人也大受感動。

這段直播影片至今已有138萬次觀看人數，留言網友紛紛為吳怡農加油鼓勵，「你很棒，期待未來」、「文人風範，武士心的怡農，臺灣有你是福氣」、「謝謝你挺身而出，點燃我們對台灣民主新世代的期盼與格局」、「繼續壯闊臺灣」、「農農很謙虛又低調，放下身段謝票，又有禮貌！又有正面思考！」、「句句的對不起……心疼了……你真的沒有輸！」

事後《民視》採訪到這名阿伯，他說自己在榮星花園附近開鞋舖，談到吳怡農又忍不住哽咽，直說那天開票時緊盯螢幕，雖然緊追在後卻始終沒有超越，吳承認敗選的時候，他相當難過。阿伯還說先前想認購吳怡農在選舉期間穿的一件圍裙卻沒買到，沒想到謝票當天，吳送他的紀念品便是這件特製圍裙。

吳怡農上午在北市謙和市場的謝票最終回，現場近千人到場。記者楊正海/攝影
吳怡農上午在北市謙和市場的謝票最終回，現場近千人到場。記者楊正海/攝影
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吳怡農今(18)在謙和市場最終謝票，發送小英春聯和紅包袋，現場排隊人潮排隊長達300公尺，有如偶像明星的見面會。他談到目前沒有跟任何人討論下一個職位的問題，現階段希望好好思考自己如何在立法院外繼續推動他所關注的議題。現場有記者問是否瘦了，他說自己從選舉以來已經瘦了7公斤，最近都在專心謝票，明天就會恢復上健身房運動的習慣。

吳怡農民進黨直播春聯健身蔣萬安

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