特勤吳彥祖露齒笑了…網友笑稱：因為在何庭歡旁邊

在執勤時必須保持「撲克臉」的國安特勤人員，終於在選舉結束的聚會露出笑容。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡在臉書曬照，與擔任韓國瑜隨扈的「特勤吳彥祖」林政宏、「特勤林佑威」徐嘉名在餐廳合影，網友留言感謝他們的辛苦，也很多人說，「竟然笑了。」

大選結束以後，特勤人員將在今天晚間12時前歸建，由國安局特勤中心安排未來的任務。林政宏、徐嘉名等人昨晚與何庭歡共進晚餐。何庭歡貼文說是周五夜曬照時間，「聽說彥祖最近很紅，但其實還有一位佑威也很可愛喔」。她感謝國安特勤過去兩個多月盡忠職守、滴水不漏的保護候選人，「你們辛苦了！祝福未來也能一切順風順水，有緣再相見」。

林政宏過去在特勤中心就有「特勤吳彥祖」的稱號，這次被分配負責國民黨總統候選人韓國瑜的維安任務，成為選戰的另類話題。陪韓國瑜看電影都是正襟危坐，不靠椅背；韓在造勢場合脫口而出「得民調得痔瘡」，當時笑翻一堆幕僚媒體，特勤連嘴角都沒動一下。「特勤林佑威」徐嘉名今年26歲，因為笑起來神似藝人林佑威，被記者取了綽號。