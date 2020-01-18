民進黨國會過半 民眾黨、時力都盼要尊重小黨

這次選舉民眾黨、時代力量分別獲得五席與三席不分區立委席次，面對國會單獨過半的民進黨，民眾黨與時代力量都表示，民進黨席次過半，要通過任何法案都很容易，但民進黨不能仗著擁有席次多數就忽視小黨，未來立法或推動政策過程中，執政黨是否充分尊重小黨，社會一定會仔細檢視。

民眾黨立法院黨團副總召張其祿表示，民進黨在國會過半，大家都很清楚，「未來民進黨要做什麼都可以做得到」。雖然小黨席次較少，但也代表一定民意，執政黨不能憑藉擁有席次多數就忽視小黨。即使不談民進黨面對小黨的態度，作為執政黨，在推動政策法案過程中，也應該對國人負責。

張其祿也說，民眾黨向來採取理性、開放及務實的態度，未來在立法院沒有預設任何立場，更不會刻意作秀，或故意要與大黨意見不一致。不論跟執政黨或在野黨，只要與民眾黨在政策立場上有一致的看法、對國家社會能更好，都有合作的空間。

時代力量黨主席徐永明表示，民進黨因為國會單獨過半，「當然可以不用看我們的臉色」，但民進黨要正視自身政黨票衰退的問題。他也要提醒執政黨，如果一味仗勢多數，「分裂投票」的情況未來會更加深化。

徐永明說，這次選舉結果分裂投票情況明顯，顯然民眾還是希望國會裡面有強力的監督力道，這也證明時力過去四年的路線正確。時力接下來在立法院的風格會如同過去四年，只問是非、不看顏色。