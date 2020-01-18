新仇加舊恨 新國會民進黨難與小黨同陣線

新國會2月1日開議，除了民進黨及國民黨兩大政黨，台灣民眾黨、時代力量也成立黨團加入立法院。民進黨與民眾黨、時代力量有「新仇加舊恨」，加上民進黨在立法院單獨過半，黨內人士表示，未來很難與這兩個小黨站在同一陣線，如果國會議事小黨刻意杯葛，「也沒有必要看他們臉色」。

民進黨人士表示，過去四年多民進黨與時代力量雖然在部分議題立場相近，但多數時候，時代力量都嚴詞批判民進黨，「且常常作秀的成分居多」。至於民進黨與柯文哲的關係，更早在前年九合一選舉就確定分道揚鑣。

民進黨人士指出，這次大選過程，民眾黨、及時代力量在民進黨已提名的選區「刻意」提名，選舉結果確實也有幾個選區，因為民眾黨與時力「分票」，導致民進黨候選人落選，「黨內對這兩個黨的行為普遍非常不高興」，未來在國會很難站在同一陣線。

民進黨立委指出，未來立法院處理議案，民進黨仍會與小黨理性溝通，對於各式議題，雙方若立場相近也可以合作。但如果小黨刻意杯葛、為反對而反對，民進黨在國會單獨過半，也沒有必要看小黨臉色、討好小黨。