新國會在野合作 國民黨點出三面向與柯文哲有空間

國民黨代理秘書長曾銘宗 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民眾黨主席柯文哲近日喊話讓民眾黨立院黨團「避開意識形態的政治，全力拚經濟民生」；這點與國民黨理念相近，兩黨團應有初步合作空間，可在民生法案上先嘗試合作默契，若有基礎也可考慮組成聯盟，共同推動民生與經濟建設。

柯文哲在11日勝選當晚發表的感言就提到，要超越藍綠不是消滅藍綠，將以理性務實的態度與他黨合作，只要議題對人民有利、對國家有利，無論藍綠兩黨都可合作推動。

曾銘宗隨即也遞出橄欖枝，呼籲在野合作。柯文哲人在歐洲再度善意回應，表示要避開意識形態的政治，專注推動民生議題。民眾黨不分區立委當選人蔡壁如拋出在野大聯盟。

曾銘宗表示，目前是黨團對黨團的合作，眼前可見的合作項目包括議題、委員會召委選舉與個別立委提案連署，由議題開始合作，由淺到深，也許未來可以升級黨對黨之間也能相互合作。不過，也就是因為順其自然，曾銘宗並未規畫在開議之前和柯文哲或蔡壁如見面交換意見，一切都等新會期開始再說。

曾銘宗鎖定，民生經濟法案如改善低薪、青年創意創業條例、服務業升級轉型條例，曾銘宗表示，國民黨所提都是當前面臨最重要的問題，也希望未來新國會能認真討論，落實推動，改善人民生活。

針對時代力量黨團，曾銘宗說，既然時代力量已言明無空間，國民黨團也無須探究如何與該黨合作。