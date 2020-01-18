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民眾黨是國民黨的直接挑戰？柯文哲：國民黨加油啊

2020-01-18 10:21聯合報 記者楊正海／台北即時報導

國民黨大選挫敗，有藍營議員認為民眾黨未來會是國民黨最直接的挑戰。台北市長柯文哲訪問歐洲，被問到此事，柯文哲說，國民黨畢竟是存在100年的政黨，恐怕他們自己還是要加油一下。

柯文哲說，國民黨最大的挑戰是自己，人活在世界上，最大的敵人是自己。國民黨今天的問題，不要扯到民眾黨 ，覺得他們自己內部要去喬一喬，他倒覺得國民黨有點危機，「內部怎麼度過，加油啊」。柯說，畢竟國民黨是存在100年的政黨，恐怕他們自己還是要加油一下，但絕對和和民眾黨無關。

台北市長柯文哲出訪歐洲。圖／台北市政府提供
台北市長柯文哲出訪歐洲。圖／台北市政府提供
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