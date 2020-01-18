劉仕傑請辭致歉 戴季全憂：匿名者撥弄、破壞民主自由

捷克首都布拉格與台北市締結姊妹市，因為台北市長柯文哲一度在外交部臉書上被消失，引發英粉和柯粉一波筆戰。經營「護台胖犬」粉絲專頁的前外交官劉仕傑也因發文評論受波及宣布請辭流線傳媒國際公共事務總監。流線傳媒創辦人戴季全也在臉書發文說，網路一群一副民進黨或台派姿態的匿名人士，四處挑撥正在傷害民進黨，正在傷害台派，正在破壞台灣的民主。

流線傳媒創辦人戴季全。本報資料照片 分享 facebook

戴季全說，最近有一系列匿名文章，先後刊登於芋傳媒、關鍵評論網和麵攤大叔的臉書帳號。每一篇都沒有以真名示人，每一篇都用標準的假新聞模式，惡質地散播流言中傷他人，挑撥並引發對立。這些人用一種民進黨人或綠營或台派的姿態發文，但他無法確定這些人到底真的是民進黨人？還是偽裝成民進黨人攻擊其他非民進黨人的中國網軍？

他表示，這些年來，有些人會說「報橘」是柯媒，後來説是英媒，都是倒因為果、不了解網路生態的描述。流線傳媒服務的對象是這些約略45歲以下的網路世代，他們願意支持柯，他們願意給韓機會，他們希望小英連任，報橘就會成為服務這些年輕世代的資訊提供者。

戴季全指出，越來越多新世代的政治人物，包括各種黨派、年紀與族群的政治人物，都會來找他，希望得知台灣新世代在想些什麼。最初找他的就是2014年要選台北市長的柯文哲，到他選上市長之間，持續跟柯說明並執行幾乎所有和網路公民溝通、募款、採取行動的工作。他當時常提醒柯，「柯文哲是這些新世代創造出來的政治現象。柯文哲是一個政治現象，還不是一個政治領袖。」

他說，這幾年這股力量後來又創造了一個韓國瑜現象，現在又創造了一個全新的蔡英文。但網路上這群一副民進黨或台派姿態的匿名人士，四處挑撥、營造一股越來越濃的麥卡錫主義氛圍。如果來自境外的假新聞是病毒，那麼來自境內的不實訊息就是癌細胞，用言論自由偽裝成民主社會的公民，偽裝成正常的細胞攻擊正常的細胞，打著民主反民主。

戴季全表示，希望社群或所謂的新媒體經營者能夠戒慎恐懼，希望有心為台灣深化民主自由與人權的朋友都能夠勇敢站出來指教批評，希望剛拿下完全執政的民進黨，萬勿掉以輕心。