蔡壁如得罪人？柯文哲：這是新聞嗎？

台北市長柯文哲出訪歐洲，近來傳出民眾黨內派系角力、內鬥，對此，柯文哲受訪，被問是否聽說此事，柯文哲說，這都太誇大，他們本來就不是一言堂，什麼內鬥這都太誇張，且蔡壁如得罪人，這是新聞嗎？

柯文哲說，不只在黨內，長期以來這團隊都是有意見，大家就舉手，開會時，外面的人以前沒有看過這種，開始都會嚇一跳「你們在幹什麼」，但這沒有什麼，每人在表達自己意見。