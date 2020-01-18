柯文哲轟美國智庫學者葛來儀 愈來愈像綠營側翼

美國智庫學者葛來儀接受三立新聞獨家電話訪問，她指武統不是中共國家主席習近平的近期目標；中國希望民進黨下次輸掉，所以會在台灣尋找潛在的合作對象，可能來自國民黨，也可能是柯文哲或是商人像是郭台銘。

柯文哲昨在歐洲訪問，對於自己被點名，他批評葛來儀「這一年來的發言，愈來愈像綠營的側翼」。