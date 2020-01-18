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蔡英文慰留陳師孟 孫大千：同意陳水扁清白無辜？

2020-01-18 08:18聯合報 記者周志豪／台北即時報導

因約詢法官遭法界反彈的監察委員陳師孟決定請辭化解爭議，卻獲蔡英文總統慰留。前立委孫大千上午批評，蔡用實際慰留告訴台灣人民，「陳師孟做的是對的」，原來蔡才是陳師孟最大的靠山。

孫大千表示，蔡英文總統的做法，形同認為監察權可以凌駕於司法權之上，監察委員可以任意踐踏折辱司法檢調人員的尊嚴；形同蔡也相信司法檢調機關中，有很多法官「辦綠不辦藍」，正好可藉陳師孟的手把這些人好好教訓修理一下

孫大千說，蔡英文總統的慰留，也等同同意前總統陳水扁的貪污案清白無辜，完全是被政治勢力羅織罪名，陷害入獄；蔡提名陳師孟，原來不是因為一個「美麗的誤會」，而是本來就認同陳心中那把「熊熊的復仇烈火」。

陳師孟孫大千司法

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