曾評估韓國瑜模式選總統？妻爆這理由讓柯文哲確定不選

高雄市長韓國瑜請假參選2020年總統，大選落敗後仍回任高雄市長，「請假參選」被視為韓國瑜模式。

台北市長柯文哲太太陳佩琪今晚在臉書貼文，常有人問她，柯去年為何不選總統？也有人酸他不敢去選，是因為聲量下降，選不上啦，其實選前他就跟我說過：「有人幫他評估，選總統，選上當然好，沒選上回來當市長，穩賺不賠，且民眾黨的立委席次一定比現在多一倍，何樂不為？」但他最後還是沒去選...。