大選完美豬核食會進來嗎？ 黃暐瀚：會，時間問題罷了

總統大選結果蔡英文大勝，美國在台協會（AIT）主席莫健11日在華府受訪，談到美台經貿關係表示，美豬、美牛問題需要解決，希望能取得進展。莫健的談話顯示，開放美豬、美牛進口，已是蔡總統未來四年無法迴避的問題。資深媒體人黃暐瀚說，這兩天許多網友cue他美豬跟核食，會不會進到台灣，他想是會的，時間問題罷了。

據了解，我大選前即有熟悉美台經貿關係的人士說，美豬、美牛問題實在拖太久，美國已失去耐心，也不想開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，期許蔡英文能夠解決這項問題。

黃暐瀚在臉書貼文指出，大選已經結束了，希望大家放下情緒，好好繼續過日子。這兩天許多網友cue他美豬跟核食，會不會進到台灣呢？他想是會的，時間問題罷了。

他說，美國其實已經等七年了。2013年，美國向馬政府提出希望進口美豬，當時民進黨立委群情激憤，開記者會，嗆聲：「敢進口美豬，總統就下台」。2019年5月10日，面對日本積極希望進口核食，蔡總統說，公投已經否決的事情，兩年之內，不宜改變。

兩年內不宜改變。兩年內的意思，就是今年11月25日之後，就沒有不宜了。

話說回來，不管美豬或是核食，都是美國跟日本，希望中華民國能夠開放進口。這是嚴肅的「國際現實、利益交換」，馬總統當總統的時候，是；現在蔡總統當家，亦然。