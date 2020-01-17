總統選舉補助款正式公告 民進黨2.45億、國民黨1.65億

中央選舉委員會今天正式公告，第15任總統、副總統選舉當選人為蔡英文、賴清德，將可領取新台幣2億4千多萬的選舉補助款；國民黨的韓國瑜、張善政則可領取1億6566萬餘元；宋楚瑜、余湘因得票數不足選舉人總數5%門檻，所繳納的1500萬元保證金依法將不予發還。

中選會下午舉行委員會議，會中除審定通過第15任總統、副總統選舉當選人，也依「總統副總統選舉罷免法」規定，審定各組候選人所能獲得的選舉補助款金額。其中，民進黨「蔡賴配」得票數為817萬231票，可獲得2億4510萬餘元；國民黨的「國政配」得票數為552萬2119票，可獲得1億6566萬餘元。

中選會表示，關於2組候選人所領取之補助款金額，均依「總統副總統選舉罷免法」規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元，但其最高額，不得超過候選人競選經費最高金額；兩組候選人所領取金額，也均未超過候選人競選經費最高金額4億3029萬7000元，合乎規範。

中選會表示，因2組候選人都是政黨推薦，將在公告當選人名單次日起20天內核算補貼金額，並通知推薦候選人之政黨於3個月內領取。