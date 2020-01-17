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吸金還西進？天津對台「46條措施」的陷阱

影／有望成國民黨下任主席?侯友宜答案讓大家失望了

2020-01-17 17:11聯合報 記者 顏凱勗 楊凱竣 MNG 新北市即時報導

國民黨大選失利後，黨內檢討聲四起，時任主席吳敦義也因此宣布請辭，並在3月7日補選新任黨主席。目前檯面上熱門人選包含立黨內立委蔣萬安、江啟臣、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜都被外界點名，對此侯友宜17日出席新北市政活動時，又被媒體追問此事，侯友宜則回應「把新北市的市政做好，這是我最重要的工作」，他也呼籲國民黨中央，要符合所有的民意的趨勢，面對下一個世代，大家更要能夠認同他們的想法。而新北環狀線將在19日開放民眾試乘，侯友宜17日說自己將在當天陪市民朋友一起搭乘，來檢視大小問題。侯友宜也說，目前規劃的通車日期，將會落在1月31日或2月1日這兩天。

新北市長侯友宜17日出席活動時，又被媒體追問是否接任黨主席，侯友宜則回應「把新北...
新北市長侯友宜17日出席活動時，又被媒體追問是否接任黨主席，侯友宜則回應「把新北市的市政做好，這是我最重要的工作」，他也呼籲國民黨中央，要符合所有的民意的趨勢，面對下一個世代，大家更要能夠認同他們的想法。記者江婉儀／攝影
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侯友宜國民黨

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