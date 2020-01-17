前外交官評論外交部丟飯碗？網：慶幸民眾黨沒推他出來

捷克首都布拉格13日宣布與台北市締結姊妹市，但拚出城市外交成績的台北市長柯文哲卻一度名字在外交部臉書被消失，此事引發英粉、柯粉筆戰，網路上稱「護國胖犬」的前外交官劉仕傑發文評論也遭波及，他昨晚間宣布請辭流線傳媒國際公共事務總監，再度引發雙方砲火，有人指劉不必為此事辭職，有人則認為辭職是錯誤示範，模糊焦點。

劉仕傑以「台北與布拉格成姐妹市，反照亮我們對外交的『盲點』」發表評論後，底下留言同樣熱烈，不同立場的網友互指柯文哲和外交部小鼻子小眼睛，也有網友質疑劉仕傑任職的報橘（流線傳媒）其背後老闆戴季全，是柯文哲好友，整起事件為該公司刻意帶風向，導致柯粉出征。

劉仕傑昨天聲明指出，他在14日深夜臉書粉專所發有關布拉格-台北姐妹市案貼文，係基於個人長期關注台灣公共議題之個人評論，原意為對事不對人亦不對黨，與他所服務之司無關，公司主管及同仁於事前亦不知情，更無所謂政治操作，對於造成外界有關該貼文為公司或他本人對特定政黨攻擊之誤解，他深感遺憾，並即日起辭去流線傳媒國際公共事務總監一職，以示負責。

有網友指出，剛看完分析文，感覺頗有道理。但不認為胖犬需要因此而辭職，不然似乎有被發現而脫逃的味道，質疑他是被離職吧？

也有人說，劉全傑辭職是錯誤示範，模糊焦點，他只需要說明為何北科跟桃園燦在結交姐妹市的外交部作法有何不同，希望劉仕傑正面回應，對就對，錯就道歉，而不是辭職。