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蔡總統：從逆風拚到逆轉這是民進黨的精神

2020-01-17 15:14聯合報 記者林敬殷／台北即時報導

蔡英文總統今天出席民進黨感恩餐會時表示，從逆風拚到逆轉，這是民進黨的精神，相信社會對民進黨的韌性有更深的體會。她同時感謝民進黨主席卓榮泰跟黨秘書長羅文嘉，這一年多來，在黨部最困難的時候扛起責任，作為候選人，她要謝謝大家凝聚在一起完成選舉。

蔡總統上台致辭時就問，「怎都沒看到年輕人？」民進黨發言人李晏榕趕忙說「都坐在後面」，還要年輕人跟蔡英文「揮手一下」，蔡英文半開玩笑地說，「我的年輕人是廿五歲以下喔」，讓台下哄堂大笑。

蔡總統表示，年輕人對民進黨有著重要意義，因為很多在場的年輕人，都是在民進黨最困難、最有需要的時候加入，帶來民進黨需要的熱情與活力，希望這次選戰經驗可以給大家帶來人生很多經驗與養分，她鼓勵年輕人「希望你們繼續努力，不要放棄民進黨，也不要放棄政治」。

蔡總統也不忘了在場的「前輩」，她說，大家看來臉上都帶有驕傲的微笑，希望大家扛起壓力，要傳承經驗。無論是資深或年輕夥伴，以四個字叫「世代共贏」。

蔡總統說，台灣人民再給民進黨一次機會，讓民進黨繼續執政、繼續改革、繼續守護台灣民主，下一個四年民進黨是執政黨，需要黨工更多努力，「今天吃完飯之後，心理要準備好」，後面路很長、很困難。民進黨要用更大的誠意、更謙卑的態度來傾聽民意回應支持，她也要大家今天要好好吃一頓，吃飽才能為台灣做更多事情。

蔡總統也說，不希望年後聽到有家屬打電話來抱怨，說有黨工沒回家過年、不專心過年。「請各位回家專心過年，但有任務的時候還是要出任務，謝謝」。

民進黨蔡英文黨工

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