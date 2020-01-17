蔡英文宣稱中華民國台灣 作家：台灣國應下架蔡英文

國民黨總統立委選舉慘敗，引發黨內改革聲浪，台灣國藉機嘲諷感謝吳敦義下架韓國瑜，表達慰留吳領導國民黨。自由作家洛杉基在臉書發文，他說，蔡英文當選後就宣布中華民國台灣是獨立國家，不要宣告台獨，老台獨、天然獨支持蔡英文高票當選，但選後台灣國被蔡英文當成廢物，台灣國應該生氣，下架蔡英文才對。

台灣國辦公室主任陳峻涵說，民進黨2018年九合一大選重挫，國民黨派出韓國瑜以外的任何參選人，恐怕都要會民進黨灰頭土臉，吳敦義最終卻提名韓國瑜。甚至在不分區的提名上也堅持將具爭議性的吳斯懷、葉毓蘭擺入安全名單，才使民進黨獲得空前的勝利，吳主席用心良苦，誠屬難能可貴。

洛杉基則說，台灣國應該先下架蔡英文才對呀！泛綠、老台獨與天然獨，讓她高票當選，就是希望她能藉由國會多數，進行修憲建國改國號不是嗎？ 結果她一當選就宣布「中華民國台灣」已經是獨立國家，不要宣告台獨，這不是公然詐欺嗎？ 政權剛拿到手就翻臉了？這表示台灣國在她眼裡，已經是可以丟進垃圾桶的廢物了，你們還不生氣嗎？