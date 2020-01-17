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【重磅快評】陳師孟辭職秀做大了自己 卻做小了蔡總統

2020-01-17 12:57聯合報 主筆室

監委陳師孟果真本領通天，選前說要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官，引發法界反彈，縱千夫所指，但他面不改色，還說要和法官辯論；昨晚傳出他請辭獲准，法界一片叫好，但短暫欣慰後，總統府說總統表達慰留、盼陳做完本屆任期的態度，但也尊重他的最後決定；這場辭職秀顯然比約詢秀熱鬧，做大了陳監委，但也做小了蔡總統。

陳師孟確有翻天覆地的本事，隨心所欲放大監委的職權，搞得法界到處寒蟬，司法院長許宗力遲來的力抗海妖之說，似乎讓陳師孟的態度稍為收斂，改口說要先諮詢憲法學者，釐清相關疑義之後，再約詢法官；顯然他並未打消約詢法官之意，昨晚傳出他向蔡總統請辭監委獲准，很快就成了頭條新聞。

如同陳師孟約詢法官，恣意侵踏審判核心引發議論，陳師孟這個辭職動作也做得非常奇怪，監委固然是總統提名，但監委是獨立行使職權，要辭職就辭職了，真要提辭呈不是要向監察院院長提出嗎？又何必敲鑼打鼓向總統提出？顯然陳是另有用意，是要試探蔡總統？還是做球給蔡總統？                         

處理陳師孟辭職，蔡英文展現精明與謹慎，昨晚傳出蔡總統已經核准陳師孟辭職，實際上，陳師孟是透過陳菊轉達，沒有文本何來核准？今天總統府表示「陳教授在本週一透過陳菊秘書長向總統表達辭意，而總統指示表達慰留、盼他能做完本屆任期的態度，但也會尊重他最後的決定。目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件」，顯然蔡英文並沒落入陳師孟預設的陣地。

陳師孟大動作說要辭職，動機外界不得而知，但以其獨派背景，不難讓人聯想是要測試蔡英文在大選後和獨派之間溫度，絕非許宗力的海妖說打退他要約詢法官的意志，蔡英文固然不想和獨派硬碰硬，但也不想留下她不挺司法獨立的罵名，所以既沒核准辭職，但也說尊重陳師孟最後的決定，成了最後的定版說法。

蔡英文很聰明地把球踢回陳師孟，這下子換成陳師孟要傷腦筋，蔡英文避開選後和獨派攤牌及留下不挺司法獨立的紀錄，但是魚與熊掌通常無法兼得，此刻的蔡英文要討好獨派就得犧牲司法獨立，可惜的是，拿到817萬張選票的蔡總統未能勇敢力挺司法，寧擇下策的結果只會製造出越來越多的陳師孟 ，日後國人更難期待還有司法人願意力抗海妖、抵禦政治獵巫了。 

監察委員陳師孟向總統請辭，總統府表示總統表達慰留、盼陳做完本屆任期的態度，但也尊...
監察委員陳師孟向總統請辭，總統府表示總統表達慰留、盼陳做完本屆任期的態度，但也尊重他的最後決定。圖／聯合報系資料照片
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