要求南投民進黨縣黨部改革 前執行長邀主委辯論

總統立委落幕，民進黨南投縣內部傳出檢討聲音。前南投縣黨部執行長曾琮愷要求南投縣黨部主委蘇昱誠，在農曆年後舉辦「黨務革新會議」，針對南投縣黨部的發展與規畫進行辯論，認真思考為何立委五連敗，縣長四連敗，如何贏回南投縣民的民心。

蘇昱誠對曾琮愷邀戰不感興趣，但歡迎他參與5月的縣黨部主委改選，為民進黨發展盡分心力。

曾琮愷說，2016年、2020年總統勝選，卻掩飾不了南投縣黨部在縣長、立委選舉輔選失敗，應重新規畫如何在2022年扳回民心，為2024年立委勝選奠定基礎。

根據民進黨「公職候選人提名條例」規定，前次選舉得票率未過42.5%為艱困選區，由中執會決定艱困選區總數，並可另訂徵召辦法。南投縣第二選區在2020年總投票率為73.21％。陳癸佑5萬9322 (得票40.62 %)，比起2016年投票數（投票率）：65.05%，蔡煌瑯56237票，得票43.35%。依照民進黨艱困標準，南投縣濁水線正式成為「艱困」選區。

他說，蘇昱誠擔任主委期間，2018年縣長選舉得票創新低，洪國浩9萬7460票，33.28%；連帶2020濁水線立委得票40.62 %也再創新低，成為艱困選區。曾琮愷質疑，這樣的縣黨部還能「發揮輔選效果」嗎？是什麼樣的標準可以讓主委「連續大敗」不用檢討？