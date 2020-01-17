參加立院說明會被批作秀 蔡壁如：不知來一狗票記者

立法院昨天舉辦助理說明會，民眾黨不分區立委蔡壁如前往參加，在臉書拍照打卡，還接受媒體採訪，遭立委鄭運鵬的助理在臉書PO文怒嗆「愛作秀」、中途跑出去受訪，吵得要死，讓大家根本無法聽課。對此，蔡壁如今天受訪澄清，她不知道後面來了「這麼大狗票的記者」，還希望媒體幫他澄清，不要讓她還沒會進國會就得罪一狗票人。

柯文哲今在歐洲訪問，對於此事，柯說，這還要磨合，事實的真相是什麼，應該她會回答，應該是誤會，但該改進就改，先調查清楚，未來會比照在台北市政府，每天開一次晨會，但這事情聽起來，內部報告是可以解釋，但是該改就改一改。

蔡壁如上午出席民眾黨在內科舉辦的海外青年台商座談會，蔡壁如受訪時解釋，對於民進黨立委助理的臉書貼文，她說，幕僚有跟她講，這也許是助理不認識她。立法院當時送件時，有提到1月16號是立法院的說明會，她當時說會親自出席，秘書也會隨行，說明會她來說，都非常受用，她可以叫助理去也可以，但是覺得對她來講，就是抱著一個學習的心態。

蔡壁如也說，只是一出來，她不曉得太多媒體了，可能大家覺得誤會她帶了一堆媒體去。至於進行一半就離開，蔡壁如說，議程時間是到10點20分，本來就預定20分要結束，她也是已經到10點半10點半才離開。

媒體問蔡壁如，是不是有被下馬威的感覺，蔡壁如說，不會啦，覺得解釋清楚就好了吧。也不覺得委曲，助理也不是故意的，可能是因為不知道後面來了這麼大狗票的記者，她也不知道哪邊來的這麼多媒體。