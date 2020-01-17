親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

18歲可選擇配偶卻不能投票 律師：投票比選配偶難嗎

2020-01-17 11:06聯合報 記者林文義／台北即時報導

民進黨立委落選人吳怡農選後主張降低投票年齡，不過，力推不在籍投票的淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪說，高富帥的吳怡農好像替年輕人爭權益，不過這個比較高難度，雖然人帥真好，但這件事情靠帥大概沒辦法；律師林智群表示，降低投票年齡事涉修憲，以現在的政治環境幾乎是不可能的任務 。

林智群說，這個議題他有幾個想法：

1.法律所謂「成年」，刑法是18歲，民法是20歲，要採哪一個見解都尊重，不過可不可以統一法律規定呢？不然一般民眾都覺得很混亂耶！

2.以現在情況而言，20歲以上可以投票，18至20歲卻不能投票，18至20歲，是大一至大三的年紀，20歲，是大三至大四的年紀，為什麼大三以上可以投票，大一大二不能投票？因為大一大二比較菜嗎？（可能喔！）

3.不過如果依照民法另一條規定來看，男生滿18歲可以結婚，女生滿16歲可以結婚，18歲都可以選擇配偶了，卻不能投票，不是很奇怪嗎？難道投票的難度比選配偶來得高嗎？選擇人生未來伴侶，通常是一輩子的決定，投票，不管選總統、立法委員、縣市長、縣市議員，了不起就是未來四年的選擇，為什麼投票的最低年齡（20歲），要比結婚的年齡（16、18歲）高呢？

4.當然這個議題有其政治考量，畢竟年輕人挺民進黨的比例比較高，投票年齡往下壓2年，至少就多出50萬票（一年約25萬），對民進黨比較有利，不過呢！如果國民黨不檢討政策方向，即使18歲年輕人沒辦法投票，但你會老我會長大，過兩年他還是可以投票的，那擋這個有什麼用呢？先檢討自己為什麼不討年輕人喜歡，比較重要吧！

5.不過最低投票年齡是規定在憲法，憲法第130條前段規定：「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權，」要修憲，難度很高，幾乎是不可能的任務！憲法增修條文第12條是這樣規定的，1/4立法委員提議，3/4立法委員出席，3/4出席立法委員決議，才能提出憲法修正案，

憲法修正案還要經過公告半年後，由全民投票複決，有效票過半數才算通過！以現在的政治環境，這幾乎是不可能的任務，民進黨國會是過半沒錯，問題是到哪裡找到另外25席支持修憲的立法委員呢？國民黨應該不會贊成這樣對自己不利的提案的，所以降低投票年齡這件事情，也是一個話題而已，成真的可能性很低！

民進黨立委落選人吳怡農選後主張降低投票年齡。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委落選人吳怡農選後主張降低投票年齡。 圖／聯合報系資料照片
分享

投票

延伸閱讀

「統獨人民自決 本黨負責面對」 藍營兩岸論述...

736萬人想當海漂族 律師提醒：魯蛇到國外只...

韓國瑜稱穆罕默德是文盲被罵翻 但古蘭經也這麼...

張綱維「遺書」很傑出 網：關機10小時就有1...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

黃安回台過農曆新年 微博發文：在我心中只有祖國

2020-01-17 11:14

「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴巴致歉

2020-01-17 08:00

謝龍介vs陳柏惟誰是「台語之神」？謝龍介將開班授課

2020-01-17 12:18

參加立院說明會被批作秀 蔡壁如：不知來一狗票記者

2020-01-17 12:17

蔡英文總統稱國號是中華民國台灣 孫大千：史上最荒謬的事

2020-01-17 10:37

布拉格風波還有下半場 網友筆戰致「護國胖犬」劉仕傑請辭

2020-01-17 09:59

U值媒／被誤用的「一黨獨大」 該擔心的是中共虎視耽耽的現實

2020-01-17 09:46

觀察站／反滲透法有5個主管機關 台商怕「民進黨說了算」

2020-01-17 00:21

反滲透法違法樣態說不清 陸委會將公布「參考案件類型」

2020-01-17 00:16

北市新科立委／吳思瑤 緊盯文教軟硬體

2020-01-17 00:04

干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

2020-01-17 00:03

北市新科立委／何志偉 關注AI、氣候變遷

2020-01-17 00:02

新北新科立委／林淑芬 盯五股2建設進度

2020-01-16 23:49

新北新科立委／洪孟楷 3政策面向拚建設

2020-01-16 23:48

立院中興大樓研究室西側風水差？ 近五成立委未連任

2020-01-16 22:01

內閣續任 蘇貞昌：沒有空窗期、蜜月期

2020-01-16 20:48

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

2020-01-16 19:32

台北市長接班人之戰 王鴻薇：蔣萬安有實力，吳怡農有話題性

2020-01-16 19:09

在立院當吳斯懷鄰居 王定宇：跪求吳辭職的，門口可借他

2020-01-16 18:39

立委辦公室抽籤 吳斯懷與王定宇成鄰居

2020-01-16 17:52

灌票謠言滿天飛 中選會：至今無人出示證據或要求驗票

2020-01-16 17:50

立院協商總預算案 統刪246億

2020-01-16 17:29

影／謝金河爆韓國瑜「不喝酒睡不著」 韓辦斥：不實說法

2020-01-16 16:32

全國得票率第一 陳亭妃1月18日感恩音樂會發2千福袋

2020-01-16 16:09

從政不靠爸 民進黨綠委多從助理做起

2020-01-16 14:16

蘇貞昌自評：堅持婚姻平權、有豬肉可吃人民最有感

2020-01-16 13:05

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54

台北、布拉格簽姊妹市 台灣穿山甲將住進布拉格動物園

2020-01-16 10:12

布拉格市長對中國強硬？ 柯文哲：只是不喜歡被壓迫

2020-01-16 10:11

2022台北市長人選？ 柯文哲：有興趣的人都可以開始準備

2020-01-16 09:38

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28

新聞眼／是合是分 三黨都應思量

2020-01-14 00:09

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

2020-01-12 11:04

蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

2020-01-12 10:53

沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020-01-12 09:52

全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票

2020-01-12 09:32
看更多

熱門文章

干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

2020-01-17 00:03

昔日護航吳敦義現在喊下台 連勝文：十足警世黑色喜劇

2020-01-16 14:43

「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴巴致歉

2020-01-17 08:00

【重磅快評】柯文哲跨海喝斥蔡壁如 時力舊傷已變新傷

2020-01-16 17:38

蔡英文母校發賀文出錯？網笑：百年名校也不怎麼樣

2020-01-16 12:31

倫敦政經學院砸招牌！給小英的賀稿…喚俞國華總統

2020-01-17 08:00

蔡英文是語言大師！他預測下一變是：台灣（中華民國）

2020-01-16 15:29

許信良：蔡英文執政最大貢獻是讓「台獨」泡沫化

2020-01-16 12:46

反對助韓國瑜度過罷免危機！ 蔡詩萍：接受市民信任投票

2020-01-16 13:17

陳師孟請辭監委 蔡總統指示慰留但「尊重他最後決定 」

2020-01-17 09:32

謝龍介：台灣前途由全體中國人決定？ 你不了解我們的心

2020-01-16 12:33

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54

黑鷹失事中將洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗追思

2020-01-16 17:24

在立院當吳斯懷鄰居 王定宇：跪求吳辭職的，門口可借他

2020-01-16 18:39

蔡正元「爆」吳敦義早知會大輸 網友酸：馬後炮誰不會

2020-01-17 09:24

國民黨檢討兩岸路線 青壯派擬推「九二共識」升級版

2020-01-16 23:49

薛瑞福談大選：北京不與蔡英文坐下來談是錯誤

2020-01-17 04:40

鍾小平要回家：國民黨不回到一中各表 選百次輸百次

2020-01-16 15:55

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

2020-01-16 19:32

操典失靈挨轟 老司令出面力挺憲兵改過恢復榮譽自信

2020-01-17 00:05

增程型雄三射程達400公里 明年將可進入量產

2020-01-16 14:27

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05

國防部：美軍作戰艦通過台灣海峽

2020-01-17 09:20

陳師孟請辭獲蔡英文總統核准？林濁水：真是亂了套

2020-01-17 10:27

影／現身新竹參加喜宴 吳敦義：心情怎麼會好？

2020-01-16 14:07

92共識新意涵？藍議員：馬英九提出4前提

2020-01-16 15:57

影／謝金河爆韓國瑜「不喝酒睡不著」 韓辦斥：不實說法

2020-01-16 16:32

蔡英文總統稱國號是中華民國台灣 孫大千：史上最荒謬的事

2020-01-17 10:37

借調至520期滿 農委會主委陳吉仲的下一步是........

2020-01-16 15:52

說過的「粉身碎骨」呢？ 徐世榮批韓國瑜選後與黨切割

2020-01-16 13:02

推派林德榮暫代國民黨主席 王鴻薇：我失望了

2020-01-16 12:44

陳師孟請辭獲慰留！ 法官痛批：虛晃一招

2020-01-17 11:24

學者觀點／九二共識升級版 「變成另個民進黨？」

2020-01-17 00:18

新聞眼／九二共識式微 升級版救黨？癥結在北京

2020-01-17 00:31

台北市長接班人之戰 王鴻薇：蔣萬安有實力，吳怡農有話題性

2020-01-16 19:09

蔡正元解密曾建議吳敦義做3件事 網：想知道誰引進郭董

2020-01-17 10:42

情何以堪！ 罷韓若辦投票需8千萬 可能動韓國瑜二備金

2020-01-17 11:47

全國得票率第一 陳亭妃1月18日感恩音樂會發2千福袋

2020-01-16 16:09

民眾黨又想挖角黃國昌？ 徐永明：多談理念少談職位

2020-01-16 14:29

國民黨年輕化打折 青壯派多政二代 個體戶難敵家族政治

2020-01-16 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top