陳師孟請辭 法界吐槽：侵犯司法獨立的何止他
監察委員陳師孟約詢法官風波擴大，向蔡英文總統請辭；曾因演「諷扁劇」被約詢的台北地檢署檢察官說，「辭了一個陳師孟難道不會有『第2個陳師孟』？」，檢察官認為，想侵犯審判、偵查核心權力的監察委員何止陳師孟一人，「覺得請辭根本是惺惺作態」。
北部1名法官說，司法的核心權力被監察權侵犯，陳師孟違背三權分立、監督、相互制衡原則，陳師孟想約詢判馬英九無罪的法官，事情鬧了1個月後，司法院長許宗力才娓娓道出捍衛審判的聲音，「遲來的聲援基層會有感嗎？」
有資深法官說，對司法上下其手的監察委員除了陳師孟之外，另有高涌誠、蔡崇義，陳師孟辭了，還是會有人將手伸進司法的領域，「換一個人接手查辦法官與陳師孟何異？」重點是監察權該不該尊重司法權。
也有檢察官說，蔡英文總統競選連任成功，新民意已出爐，內閣也提出總辭，從此以後，一黨獨大的政治態勢儼然成形；陳師孟踐踏審判獨立事實俱在，早就不適任監委職務，選前不提辭職選後提，不知他心裡的盤算的是什麼？
法界人士說，民進黨以反滲透法打壓言論自由，默許監察委員破壞憲政體制，整個黨機器變成行政、立法、司法、監察4大權力合而為一的怪獸，陳師孟提辭呈是反省或是政治動作，還看不出來，人事案是否能樹立監察權對司法權卻步的標竿，另有待觀察。
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