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陳瑞聰爆偷吃...妻「選擇放下」尾牙仍與他牽手出席

立法院審理總預算案 朝野黨團協商

2020-01-17 10:31攝影中心 記者許正宏／即時報導

立法院上午針對中央政府總預算案進行朝野黨團協商，各黨立院黨團幹部齊聚協商，國民黨立院黨團總召曾銘宗與民進黨立院黨團書記長李俊邑，兩人在進入議場協商前相互握手致意。

立法院上午對總預算案進行朝野協商，國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）與民進黨立院黨團...
立法院上午對總預算案進行朝野協商，國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）與民進黨立院黨團書記長李俊邑（左），兩人在進入議場協商前相互握手致意。記者許正宏／攝影
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立法院上午對總預算案進行朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與民進黨立院黨團...
立法院上午對總預算案進行朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與民進黨立院黨團幹事長管碧玲（左），並肩進入議場協商。記者許正宏／攝影
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民進黨立法院

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