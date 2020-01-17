陳師孟請辭獲蔡英文總統核准？林濁水：真是亂了套

監委陳師孟要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官引發法界反彈，傳陳師孟日前已請辭，蔡英文總統已經核准。對此，總統府表示，「陳教授在本週一透過陳菊秘書長向總統表達辭意，而總統指示表達慰留、盼他能做完本屆任期的態度，但也會尊重他最後的決定。目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件。」

前立委林濁水在臉書質疑這件事太怪了，報導說，陳師孟日前已請辭，蔡英文總統已經核准。但監委是獨立行使職權，如果要辭也是向人民辭，辭了就辭了，有什麼請不請辭的？林並說，無論監院長、總統或行使同意權的立院，誰又有什麼權力核不核准？真是亂了套，希望消息是錯的。有網友附和指出，監察院委員辭職幹嘛要總統批准，不是監察院長嗎？ 監委陳師孟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook