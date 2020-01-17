黃安回台過農曆新年 微博發文：在我心中只有祖國

黃安檢舉台獨藝人引發網友不滿。圖擷自 weibo 分享 facebook

藝人黃安因親中言論、檢舉台獨藝人讓網友們不滿，而近日黃安一連在微博發三篇文，表達返台過新年的感想，他表示跟年輕人講經驗不如讓他們摔一跤，還說「小島上人心已變，在我心中，只有祖國」，並認為做為「中國台灣人，只讀台灣史固然不合適」，這番言論也引起台灣網友不滿。

自從黃安在2016年，向中共舉辦韓國團體「TWICE」的台灣成員周子瑜在綜藝節目上，揮舞中華民國國旗的行為是台獨份子後，周子瑜在經驗公司要求下拍影片道歉，黃安的行為引發台灣網友不滿，甚至發起抵制聽黃安歌曲的行動。

而黃安於本月14日在《微博》上發文，他表示「世界上最浪費時間的事，就是給年輕人講經驗」，黃安認為不如讓年輕人自己摔一跤，眼淚會教你做人。隔日，黃安稱將回台灣準備過年了，一回來他卻發現「小島上人心已變，真是『少小離家老大回，菊花已成向日葵』，隨便啦！」，並強調「從今往後，啥也不說，在我心中，只有祖國」。

黃安回台後，展開「讀經計畫」，每個月都要閱讀一本書，他前往台灣書店看見史書後，又在微博上發文感慨，「作為中國台灣人，只讀台灣史固然不合適，把中國史刻意編入『外國史』，則其心可誅，也不會成功。」，黃安表示他愛讀歷史是想要知道未來。

而他的三篇文引起兩岸網友熱議，對岸網友認為「口吐蓮花，出口成章，安哥威武」、「想必有千言萬語卻無從開口」；台灣網友則回「嘴硬！身體倒是很誠實的，就剩一張嘴」、「祝你住在你的祖國一去不回，安享晚年」、「真愛你的祖國，就用行動證民入籍中國，放棄中華民國國籍。」。

而2020國民黨選舉中大敗後，前總統馬英九與青壯派民代討論兩岸新論述，青壯年派希望國民黨能推出「新台灣前途決議文」，調整九二共識新意涵，根據《聯合新聞網》投票箱結果，歷屆總統表述中華民國的說法，網友們最認同馬英九的主張「中華民國與兩岸」，兩岸問題一直為政治人物面臨的難題，連同藝人也難置身事外。