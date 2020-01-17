挺韓國瑜不被罷免？柯文哲：典型的陰謀論

資深媒體人韋安昨在個人臉書發表看法，認為柯文哲鐵定會挺韓，不被罷免，認為如果沒了韓國瑜，柯文哲將變成民進黨的主要敵人，日子一定不好過。台北市長柯文哲出訪歐洲，對此表示，這是典型的陰謀論。

柯文哲說，這個就是典型的陰謀論，什麼事情都要扯到政治，他覺得，是就是、不是就不是，他倒覺得韓國瑜大選選沒上，回去好好工作，不要引起讓罷免繼續下去，這段時間把工作做好，還是可以做下去。