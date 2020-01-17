布拉格風波還有下半場 網友筆戰致「護國胖犬」劉仕傑請辭

捷克首都布拉格無懼北京壓力，13日宣布與台北市締結姊妹市。但拚出城市外交成績的台北市長柯文哲，一度名字在外交部臉書被消失，直到15日上午才將貼文「北市府團隊」改成「台北市長柯文哲率領市府團隊」。過程中引發英粉、柯粉筆戰，網路上稱「護國胖犬」的護國胖犬劉仕傑發文評論此事，也遭波及，他昨天晚間宣布請辭流線傳媒國際公共事務總監。

劉仕傑以「台北與布拉格成姐妹市，反照亮我們對外交的『盲點』」發表評論後，底下留言同樣熱烈，不同立場的網友互指柯文哲和外交部小鼻子小眼睛，也有網友質疑劉仕傑任職的報橘（流線傳媒）其背後老闆戴季全，是柯文哲好友，整起事件為該公司刻意帶風向，導致柯粉出征。

劉仕傑昨天聲明指出，他在14日深夜臉書粉專所發有關布拉格-台北姐妹市案貼文，係基於個人長期關注台灣公共議題之個人評論，原意為對事不對人亦不對黨，與他所服務之司無關，公司主管及同仁於事前亦不知情，更無所謂政治操作。

劉仕傑說，對於造成外界有關該貼文為本公司或他本人對特定政黨攻擊之誤解，他深感遺憾，並即日起辭去流線傳媒國際公共事務總監一職，以示負責。