陳師孟請辭監委 蔡總統指示慰留但「尊重他最後決定 」

監委陳師孟要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官唐玥，引發全國法界反彈。據了解，陳師孟日前已請辭，蔡英文總統已經核准。對此，總統府表示，「陳教授在本週一透過陳菊秘書長向總統表達辭意，而總統指示表達慰留、盼他能做完本屆任期的態度，但也會尊重他最後的決定。目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件。」

陳師孟要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官唐玥，引發全國法界反彈，司法院長許宗力也說重話表示，以法律見解不當為由，對法官發動調查乃至彈劾，將傷害法治，「民主台灣與威權政體的分野也將被無聲地消融」。 監委陳師孟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook