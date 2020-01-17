黃暐瀚提「反罷韓」四不 支持反對的都看過來

高雄市長韓國瑜在總統選舉慘敗，罷免行動隨之而來，國民黨內部籲窮寇莫追希望和解，「Wecare高雄」發起人尹立表示，不是被騙者無法體會痛苦，勿把和解責任強加受害者。資深媒體人黃暐瀚指出，不是只有「反罷韓四不」，他也提「罷韓四不」，支持的，反對的，都可以看看。

黃暐瀚在他的臉書貼文指出，反罷韓四不是：

不理會（不要去討論，去擔心，去遷戶籍）

不動員（不要組反罷免社團、集結反罷韓組織）

不反駁（遇到嗆韓罷韓的人，不要跟他爭辯、反駁或爭吵）

不上街（不要舉辦大型的反罷免活動，上街挺韓）

簡單說，就是不要提高對立，降低激情，投票率不高，韓國瑜自然過關。高雄市民280萬，選民數228萬，1/4的門檻是57.8萬，要有超過58萬的高雄人，年中投下罷韓票，韓國瑜的市長資格，才會被撤銷。

這次大選，高雄投票率高達77.4％，等於十個人中，有八個出來投票，八個之中，有五個投給了蔡英文。熱度如果維持，不要說七成七，只有超過五成投票率，韓國瑜就有可能被罷免成功。

所以，如果韓國瑜未來「參選黨主席」、「開掛對嗆反對者」、「市政做不好」以至於「藍綠對立繼續升高」，韓國瑜被罷免成功的可能性，就會越來越高。