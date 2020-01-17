親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
蔡英文連任總統
國號論述引爭議
政治
軍事
綜合

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

大陸宣布 「武漢肺炎」新增一名死亡病例 迄今已兩死

黃暐瀚提「反罷韓」四不 支持反對的都看過來

2020-01-17 08:45聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

高雄市長韓國瑜在總統選舉慘敗，罷免行動隨之而來，國民黨內部籲窮寇莫追希望和解，「Wecare高雄」發起人尹立表示，不是被騙者無法體會痛苦，勿把和解責任強加受害者。資深媒體人黃暐瀚指出，不是只有「反罷韓四不」，他也提「罷韓四不」，支持的，反對的，都可以看看。

黃暐瀚在他的臉書貼文指出，反罷韓四不是：

不理會（不要去討論，去擔心，去遷戶籍）

不動員（不要組反罷免社團、集結反罷韓組織）

不反駁（遇到嗆韓罷韓的人，不要跟他爭辯、反駁或爭吵）

不上街（不要舉辦大型的反罷免活動，上街挺韓）

簡單說，就是不要提高對立，降低激情，投票率不高，韓國瑜自然過關。高雄市民280萬，選民數228萬，1/4的門檻是57.8萬，要有超過58萬的高雄人，年中投下罷韓票，韓國瑜的市長資格，才會被撤銷。

這次大選，高雄投票率高達77.4％，等於十個人中，有八個出來投票，八個之中，有五個投給了蔡英文。熱度如果維持，不要說七成七，只有超過五成投票率，韓國瑜就有可能被罷免成功。

所以，如果韓國瑜未來「參選黨主席」、「開掛對嗆反對者」、「市政做不好」以至於「藍綠對立繼續升高」，韓國瑜被罷免成功的可能性，就會越來越高。

罷韓、反罷韓各有四招，就看你想怎麼做了。

高雄市長韓國瑜在總統選舉慘敗，罷免行動隨之而來，資深媒體人黃暐瀚指出，不是只有「...
高雄市長韓國瑜在總統選舉慘敗，罷免行動隨之而來，資深媒體人黃暐瀚指出，不是只有「反罷韓四不」，他也提「罷韓四不」，支持的，反對的，都可以看看。圖／本報系資料照
分享

韓國瑜罷韓投票率

延伸閱讀

「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴...

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順...

影／韓國瑜春安慰勤發紅包 強調安居才有樂業

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴巴致歉

2020-01-17 08:00

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05

約詢法官惹議 陳師孟請辭監委獲准

2020-01-17 00:32

觀察站／反滲透法有5個主管機關 台商怕「民進黨說了算」

2020-01-17 00:21

反滲透法違法樣態說不清 陸委會將公布「參考案件類型」

2020-01-17 00:16

北市新科立委／吳思瑤 緊盯文教軟硬體

2020-01-17 00:04

干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

2020-01-17 00:03

北市新科立委／何志偉 關注AI、氣候變遷

2020-01-17 00:02

新北新科立委／林淑芬 盯五股2建設進度

2020-01-16 23:49

新北新科立委／洪孟楷 3政策面向拚建設

2020-01-16 23:48

立院中興大樓研究室西側風水差？ 近五成立委未連任

2020-01-16 22:01

內閣續任 蘇貞昌：沒有空窗期、蜜月期

2020-01-16 20:48

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

2020-01-16 19:32

台北市長接班人之戰 王鴻薇：蔣萬安有實力，吳怡農有話題性

2020-01-16 19:09

在立院當吳斯懷鄰居 王定宇：跪求吳辭職的，門口可借他

2020-01-16 18:39

立委辦公室抽籤 吳斯懷與王定宇成鄰居

2020-01-16 17:52

灌票謠言滿天飛 中選會：至今無人出示證據或要求驗票

2020-01-16 17:50

立院協商總預算案 統刪246億

2020-01-16 17:29

影／謝金河爆韓國瑜「不喝酒睡不著」 韓辦斥：不實說法

2020-01-16 16:32

全國得票率第一 陳亭妃1月18日感恩音樂會發2千福袋

2020-01-16 16:09

從政不靠爸 民進黨綠委多從助理做起

2020-01-16 14:16

蘇貞昌自評：堅持婚姻平權、有豬肉可吃人民最有感

2020-01-16 13:05

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54

台北、布拉格簽姊妹市 台灣穿山甲將住進布拉格動物園

2020-01-16 10:12

布拉格市長對中國強硬？ 柯文哲：只是不喜歡被壓迫

2020-01-16 10:11

2022台北市長人選？ 柯文哲：有興趣的人都可以開始準備

2020-01-16 09:38

蔡正元：不要以為編造假共諜贏得選舉就可保平安

2020-01-16 04:16

謝金河指韓國瑜「不喝酒睡不著覺」 韓辦發聲明駁斥

2020-01-16 03:58

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28

新聞眼／是合是分 三黨都應思量

2020-01-14 00:09

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

2020-01-12 11:04

蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

2020-01-12 10:53

沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020-01-12 09:52

全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票

2020-01-12 09:32

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

影／嘉義縣市綠營全壘打 陳明文：關鍵在年輕人返鄉

2020-01-11 21:00

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22
看更多

熱門文章

昔日護航吳敦義現在喊下台 連勝文：十足警世黑色喜劇

2020-01-16 14:43

干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

2020-01-17 00:03

兩岸不能排除開戰風險 他問蔡英文「戰爭準備好了？」

2020-01-16 11:37

【重磅快評】柯文哲跨海喝斥蔡壁如 時力舊傷已變新傷

2020-01-16 17:38

蔡英文母校發賀文出錯？網笑：百年名校也不怎麼樣

2020-01-16 12:31

蔡英文是語言大師！他預測下一變是：台灣（中華民國）

2020-01-16 15:29

許信良：蔡英文執政最大貢獻是讓「台獨」泡沫化

2020-01-16 12:46

反對助韓國瑜度過罷免危機！ 蔡詩萍：接受市民信任投票

2020-01-16 13:17

歸納選後3談論重點 沈富雄：我全力幫國民黨起死回生

2020-01-16 11:17

倫敦政經學院砸招牌！給小英的賀稿…喚俞國華總統

2020-01-17 08:00

北京搶奪「中國」二字 徐巧芯嗆國民黨「活該」

2020-01-16 10:55

謝龍介：台灣前途由全體中國人決定？ 你不了解我們的心

2020-01-16 12:33

「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴巴致歉

2020-01-17 08:00

曾力挺選總統 董念台：玩政治插花 郭台銘是最大輸家

2020-01-16 09:44

台灣人為何選舉都愛賭這味？ 政壇打賭王每賭必輸卻花招最多…

2020-01-16 10:00

找黃國昌當民眾黨副主席？ 柯文哲：可以討論看看

2020-01-16 09:32

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54

黑鷹失事中將洪鴻鈞魂歸故里 金門降半旗追思

2020-01-16 17:24

在立院當吳斯懷鄰居 王定宇：跪求吳辭職的，門口可借他

2020-01-16 18:39

鍾小平要回家：國民黨不回到一中各表 選百次輸百次

2020-01-16 15:55

【重磅快評】蔡英文的「這個國家」已定錨？ 或流亡中？

2020-01-16 12:03

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

2020-01-16 19:32

國民黨檢討兩岸路線 青壯派擬推「九二共識」升級版

2020-01-16 23:49

管碧玲：罷韓國瑜沒終止理由 成不成是高雄家務事

2020-01-16 09:21

增程型雄三射程達400公里 明年將可進入量產

2020-01-16 14:27

薛瑞福談大選：北京不與蔡英文坐下來談是錯誤

2020-01-17 04:40

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05

盧秀燕20年不敗選區翻綠 莊競程：砲灰變煙火

2020-01-16 09:33

操典失靈挨轟 老司令出面力挺憲兵改過恢復榮譽自信

2020-01-17 00:05

92共識新意涵？藍議員：馬英九提出4前提

2020-01-16 15:57

影／謝金河爆韓國瑜「不喝酒睡不著」 韓辦斥：不實說法

2020-01-16 16:32

影／現身新竹參加喜宴 吳敦義：心情怎麼會好？

2020-01-16 14:07

2022台北市長人選？ 柯文哲：有興趣的人都可以開始準備

2020-01-16 09:38

說過的「粉身碎骨」呢？ 徐世榮批韓國瑜選後與黨切割

2020-01-16 13:02

推派林德榮暫代國民黨主席 王鴻薇：我失望了

2020-01-16 12:44

借調至520期滿 農委會主委陳吉仲的下一步是........

2020-01-16 15:52

學者觀點／九二共識升級版 「變成另個民進黨？」

2020-01-17 00:18

台北市長接班人之戰 王鴻薇：蔣萬安有實力，吳怡農有話題性

2020-01-16 19:09

民眾黨又想挖角黃國昌？ 徐永明：多談理念少談職位

2020-01-16 14:29

國民黨年輕化打折 青壯派多政二代 個體戶難敵家族政治

2020-01-16 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top