「選後失戒心、對韓國瑜說三道四」謝金河為大嘴巴致歉

財信傳媒董事長謝金河15日在演講指高雄市長韓國瑜「如果晚上沒有喝幾杯，晚上睡不著」，謝金河深夜在臉書發文說自己深刻反省，把私底下聊天的事，拿到枱面上來說，當事人可能很不舒服，是大嘴巴引發的風波，他要向韓國瑜、國民黨前主席吳敦義及鴻海創辦人郭台銘致歉。

謝金河在臉書發文表示，他在工商協進會的演講主題是「全球變動中，台灣30年新定位」，花了大多數時間在論述台灣未來經濟發展的方向，也對大選過後，台灣政局發展的幾個焦點提出個人的看法。他說，這當中也回覆有人問及罷韓的看法，但一時心直口快，臧否政治人物，結果成為媒體報導的焦點。

謝金河表示，其實他的原意是投身政治風險高，指韓國瑜以前可以自由自在，全部都被放大檢視。結果喝酒的例子成了全國焦點，還連累他80歳的老父上電視，實在很不忍。

他說，從去年以來，父親告誡他不要批評同村的韓國瑜夫婦，他也沒有在選舉中發表意見，「沒想到選後失去戒心，對韓市長說三道四，結果引來風波」。

謝金河說，昨天一大早，他特別到福聚宮拜拜，也向天上的財訊前社長孫文雄告罪，「我在選後社會激盪中破壞了社會的和諧，未來一定要更加謹言慎行」。