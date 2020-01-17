干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准

監委陳師孟要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官唐玥，引發全國法界反彈，司法院長許宗力也說重話表示，以法律見解不當為由，對法官發動調查乃至彈劾，將傷害法治，「民主台灣與威權政體的分野也將被無聲地消融」。據了解，陳師孟日前已請辭，蔡英文總統已經核准。

陳師孟之前就在個人部落格「尖尾週記」當中，批評唐玥判馬無罪的法律見解，根本就是枉法。他當時並預告，自己手握彈劾權，在馬英九有罪定讞之後，「尖尾（陳師孟文中自稱）將會找上妳」。

監委高涌誠日前證實，自己加入馬英九洩密案的協同調查。當時他對外僅說「與監察院的規定有關」，而非主觀意願的問題。如今原因也揭曉，因為陳師孟離開，必須有人接手。

至於陳師孟辭職的原因，監院人士表示，真正理由還是要由陳師孟來對外說明。不過包括參選總統的高雄市長韓國瑜，或是部分媒體，都慣常批評蔡總統「利用陳師孟來干預司法」，這其實是個大誤會，因為陳師孟與蔡總統很多事情看法是不一樣的，早在許宗力談話之前，陳就打算辭監委了。